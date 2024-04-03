Вестник Кавказа

Учебный вертолет упал в Казахстане

Учебный вертолет упал в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане потерпел крушение учебный самолет Ми-8. В результате падения погиб один человек, еще двое получили ранения.

Вертолет Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны Казахстана потерпел крушение в Актюбинской области республики.

Как пишет Trend, на борту вертолета находились трое человек. Отмечается, что двое получили ранения и госпитализированы, третий – погиб.

Предварительной причиной падения стала техническая неисправность. Все обстоятельства инцидента расследует межведомственная оперативная группа.

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