Вестник Кавказа

Огромный валун на перевале в Узбекистане раздавил автомобиль с туристами

Огромный валун на перевале в Узбекистане раздавил автомобиль с туристами
© Фото: Telegram-канал Расмий_муносабат
Целая ночь понадобилась спасателям и дорожным службам Узбекистана, чтобы восстановить движение на месте падения огромного валуна на перевале "Тахтакарача", соединяющем Самаркандскую и Кашкадарьинскую области.

Накануне на перевале "Тахтакарача" на границе Кашкадарьинской и Самаркандской областей Узбекистана огромный валун обрушился на автомобиль Chevrolet Cobalt – в аварии мгновенно погибли трое человек, сообщили в пресс-службе Китабского районного хокимията.

Машина ехала из Китаба в Самарканд, по данным соцсетей, в качестве пассажиров в салоне находились граждане Венгрии, управлял автомобилем водитель из Узбекистана, передает Podrobno.uz.

Движение автотранспорта на перевале после трагедии восстановили лишь сегодня утром – до этого оно было временно ограничено.

После произошедшего были приняты необходимые меры по устранению последствий происшествия, сейчас движение транспортных средств на перевале идет в штатном режиме, сообщили в пресс-службе областного ГУВД УБДД.

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