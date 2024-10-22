Огромный валун на перевале в Узбекистане раздавил автомобиль с туристами

Накануне на перевале "Тахтакарача" на границе Кашкадарьинской и Самаркандской областей Узбекистана огромный валун обрушился на автомобиль Chevrolet Cobalt – в аварии мгновенно погибли трое человек, сообщили в пресс-службе Китабского районного хокимията.
Машина ехала из Китаба в Самарканд, по данным соцсетей, в качестве пассажиров в салоне находились граждане Венгрии, управлял автомобилем водитель из Узбекистана, передает Podrobno.uz.
Движение автотранспорта на перевале после трагедии восстановили лишь сегодня утром – до этого оно было временно ограничено.
После произошедшего были приняты необходимые меры по устранению последствий происшествия, сейчас движение транспортных средств на перевале идет в штатном режиме, сообщили в пресс-службе областного ГУВД УБДД.