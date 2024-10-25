Пожар в доме унес жизни пятерых детей на западе Турции

В Турции устанавливают все подробности трагедии, случившейся в частном доме на западе страны. В результате пожара там погибли пять детей из одной семьи.

В западной части Турции произошел пожар в частном доме, в результате чего погибли пять детей в возрасте от одного до пяти лет. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Трагедия случилась в уезде Сельчук провинции Измир.

Установлено, что родители оставили детей дома одних и заперли входную дверь.

Соседи заметили возгорание и вызвали пожарных, однако спасти детей не удалось. Тела троих детей были найдены огнеборцами в одной из комнат. Согласно предварительным данным, они отравились угарным газом. Двух других детей отвезли в больницу, где они впоследствии скончались.

Следствие полагает, что возгорание произошло из-за опрокинувшейся электропечи.