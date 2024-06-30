Вестник Кавказа

Торговый центр полыхает в Измире

Торговый центр полыхает в Измире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар в Измире случился в торговом центре. Из-за него три человека попали в госпитали.

В Измире в Турции горит торговый центр Ege Perla. В результате происшествия пострадали как минимум три человека, рассказали в местных СМИ.

«Пожарным удалось локализовать огонь в 20:30 от отравления угарным газом пострадали три человека»

- издание DHA

Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу. Их состояние находится под контролем медиков.

Согласно предварительным данным, пожар начался с одного из ресторанов.

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