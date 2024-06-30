Торговый центр полыхает в Измире

Пожар в Измире случился в торговом центре. Из-за него три человека попали в госпитали.

В Измире в Турции горит торговый центр Ege Perla. В результате происшествия пострадали как минимум три человека, рассказали в местных СМИ.

«Пожарным удалось локализовать огонь в 20:30 от отравления угарным газом пострадали три человека»

- издание DHA

Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу. Их состояние находится под контролем медиков.

Согласно предварительным данным, пожар начался с одного из ресторанов.