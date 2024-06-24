В кафе турецкого Измира прогремел взрыв, есть жертвы

В кафе в районе Торбалы в турецком городе Измир сегодня днем из-за утечки газа из газового баллона прогремел взрыв – погибли четыре человека, пострадали 35 посетителей заведения.

Сегодня днем на первом этаже здания в районе Торбалы в Измире прогремел взрыв – из-за утечки газа сдетонировал газовый баллон, погибли 4 человека, передает турецкий телеканал NTV.

"Взрыв прогремел в кондитерской на улице Барыша Манчо в Торбалы около 15:00 (совпадает с мск), в результате погибли четверо человек, много раненых. Предположительно, причиной стала утечка природного газа"

- телеканал NTV

Как отмечают турецкие СМИ, очень много и пострадавших – по последним данным, их число достигло 35 человек, всех их оперативно доставили в ближайшие больницы кареты скорой помощи.

Досталось и соседним домам – взрывной волной в них выбиты стекла.

На место трагедии уже прибыли следователи, они выясняют причины чрезвычайного происшествия, добавил телеканал.