Сотрудница АЭС «Аккую» из России погибла в Турции  

В Турции два сотрудника АЭС «Аккую» погибли в результате ДТП с участием двух автобусов и легковушки. В числе погибших - гражданка России. По факту ведется следствие.

Россиянка, сотрудница АЭС «Аккую», погибла в аварии с участием двух автобусов и легковушки в Турции на юге страны. Также погиб ее турецкий коллега. Всего пострадали 35 человек, они госпитализированы.

Местные правоохранители информируют, что ДТП произошло в момент, когда автобус вез рабочих на стройку. Водитель выехал на «встречку», где произошло столкновение с легковушкой и еще одним автобусом.

На месте продолжает работать полиция, устанавливаются все подробности случившегося.