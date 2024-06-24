ДТП на Ставрополье унесло жизнь человека

Сегодня вечером в Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с двумя легковушками, в котором пострадали все их экипажи, в том числе дети, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.
"Сегодня около 19:00 поступило сообщение о ДТП в Курском округе на автодороге "Новопавловск - Курская - Моздок". В результате столкновения двух легковых автомобилей предварительно пострадали 10 человек, из них 3 ребенка"
- МЧС Ставропольского края
Всех пострадавших кареты скорой помощи доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь одного из них – полученные им травмы были настолько серьезными, что он скончался прямо во время операции, передает "Интерфакс".
Сейчас на месте ДТП работают спасатели и следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.