ДТП на Ставрополье унесло жизнь человека

Сегодня вечером на трассе "Новопавловск – Моздок" на Ставрополье произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали все его участники, а один из них скончался в больнице.

Сегодня вечером в Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с двумя легковушками, в котором пострадали все их экипажи, в том числе дети, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"Сегодня около 19:00 поступило сообщение о ДТП в Курском округе на автодороге "Новопавловск - Курская - Моздок". В результате столкновения двух легковых автомобилей предварительно пострадали 10 человек, из них 3 ребенка"

- МЧС Ставропольского края

Всех пострадавших кареты скорой помощи доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь одного из них – полученные им травмы были настолько серьезными, что он скончался прямо во время операции, передает "Интерфакс".

Сейчас на месте ДТП работают спасатели и следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.