Вестник Кавказа

Массовое ДТП на трассе "М-4 Дон": есть пострадавшие

На месте массового ДТП на трассе
© Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Сегодня днем на Кубани в дорожно-транспортном происшествии на трассе "М-4 Дон" столкнулись сразу шесть автомобилей, к частью, обошлось без жертв, однако в массовой аварии пострадали двое детей.

Огромная загрузка, которую испытывает сегодня в канун выходных федеральная трасса "М-4 Дон", ведущая к морю, спровоцировала массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием сразу шести легковых автомобилей, есть пострадавшие дети, сообщает в своем Telegram-канале краевое ГУМВД.

"Водитель автомобиля "Хавал" на правом закруглении дороги при перестроении не предоставил преимущество в движении машине "Киа". В результате "Киа" столкнулся с движущимся по встречке "Ладой", "Ауди", "Рено" и "Митсубиси"

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ДТП произошло в районе кубанского города Горячий Ключ, не обошлось без пострадавших – ими оказались дети. Девочка 16-ти лет попала в больницу с различными травмами, пострадал в аварии и 8-летний мальчик, однако он отделался ушибами и будет проходить лечение амбулаторно, - говорится в сообщении.

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