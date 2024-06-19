Лишенная прав водитель устроила ДТП с тремя пострадавшими на Ставрополье

Жительница Ставропольского края осталась без прав за оставление места ДТП, однако все равно села за руль – и устроила еще одну аварию, но более серьезную, в которой пострадали трое.

Автолюбительница, лишившаяся прав за то, что покинула место ДТП, стала причиной еще одной аварии, рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

Инцидент случился в Шпаковском районе сегодня. Двигаясь по дороге "Подъезд к городу Ставрополю", женщина, управляя машиной "Лифан", набрала опасную скорость, так что ее авто врезалось в ограждение, затем оказалось на "встречке", где столкнулось с еще одной иномаркой – "Хендэ Солярис". Второй автомобиль упал в кювет.

"В ДТП многочисленные травмы и переломы получили оба водителя и пассажир "Хендэ""

– ГАИ

Оказалось, что "Лифаном" управляла 40-летняя жительница Ставрополя, у которой в 2023 году отобрали права: тогда она скрылась с места аварии. В том инциденте, в отличие от нынешнего, никто не пострадал.