Карантин ввели из-за клопа на Ставрополье

В Ставропольском крае местами начал действовать карантинной режим из-за найденного впервые коричнево-мраморного клопа. Об этом поведали в управлении Россельхознадзора по СКФО.
На данный момент известно о четырех очагах, большая часть из которых была найдена в краевой столице.
"Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора установлены две карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 757,5 тыс. га в пределах города Ставрополя, Шпаковского, Кочубеевского, Грачевского, Изобильненского и Предгорного округов"
– пресс-служба управления
Уточняется, что обнаруженный вид клопа способен навредить 100 с лишним видам растений. В их число входят кукуруза, яблони, вишни, сливы, бахчевые и многие другие.