Карантин ввели из-за клопа на Ставрополье

На Ставрополье обнаружили несколько очагов опасного клопа, способного причинить ущерб сотне растений. В связи с этим в регионе ввели карантин.

В Ставропольском крае местами начал действовать карантинной режим из-за найденного впервые коричнево-мраморного клопа. Об этом поведали в управлении Россельхознадзора по СКФО.

На данный момент известно о четырех очагах, большая часть из которых была найдена в краевой столице.

"Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора установлены две карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 757,5 тыс. га в пределах города Ставрополя, Шпаковского, Кочубеевского, Грачевского, Изобильненского и Предгорного округов"

– пресс-служба управления

Уточняется, что обнаруженный вид клопа способен навредить 100 с лишним видам растений. В их число входят кукуруза, яблони, вишни, сливы, бахчевые и многие другие.