Власти взяли под охрану свыше 40 га на Ставрополье

На Ставрополье появилась охранная зона площадью более 40 га. Она охватывает часть территорий Нефтекумского и Левокумского округов.

На границе двух округов Нефтекумского и Левокумского округов создали охранную зону площадью 42 га. Об этом рассказали в правительстве Ставропольского края.

"Решением губернатора Ставропольского края создана охранная зона Камыш-Бурунского пойменного леса. Это памятник природы краевого значения, который создан для сохранения и воспроизводства эталонного участка реликтового пойменного леса реки Кума в полупустынной природной зоне"

– пресс-служба правительства

Контролировать лес будет подведомственная краевому Минприроды Дирекция особо охраняемых природных территорий региона.

На территории охранной зоны нельзя будет осуществлять деятельность, которая может навредить памятнику природы. Нарушителей будут наказывать в соответствии с законодательством.