На курорте "Мамисон" готовят территорию под глэмпинги

Новый горный курорт в Северной Осетии "Мамисон" обзаведется глэмпингами. Первые гости смогут отдохнуть на курорте через год.

Глэмпинги будут строиться на курорте "Мамисон" в горах Северной Осетии.

По данным пресс-службы главы и правительства региона, в настоящее время резиденты горного туристического комплекса заняты подготовкой площадок под глэмпинги.

Также в будущем на курорте будет построена крупная гостиница, рестораны, снежный парк и другие развлечения и инфраструктура. Монтаж канатных дорог на "Мамисоне" подходит к концу, вместитальная автопарковка обзавелась асфальтом.

Туристы смогут впервые отдохнуть на "Мамисоне" через год, зимой 2025-2026 года.