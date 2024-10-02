Армянские националисты протестуют против делимитации границы с Азербайджаном

Акция протеста проходит сегодня в Ереване – демонстранты собрались у резиденции президента Армении. Они недовольны тем, что Ваагн Хачатурян сегодня утвердил регламент работы госкомиссий по делимитации.

Демонстрация происходит в эти минуты у резиденции армянского президента в Ереване.

Митингующие, представители движения "Священная борьба", протестуют против подписания Ваагном Хачатуряном регламента работы госкомиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы.

На акции присутствует и лидер движения, священник Баграт Галстанян.

Напомним, ранее Конституционный суд Армении признал, что регламент соответствует Конституции. В среду документ, подписанный 30 августа, ратифицировал парламент Армении. В голосовании, как и ранее в обсуждении, участвовали только депутаты от правящей фракции, так как оппозиционеры отказались иметь какое-либо отношение к утверждению регламента.