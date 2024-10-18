Вестник Кавказа

Президент Азербайджана утвердил регламент делимитации границы с Арменией

Президент Азербайджана утвердил регламент делимитации границы с Арменией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил регламент работы госкомиссий по делимитации границы с Арменией. Он был подписан Баку и Ереваном 30 августа.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев утвердил регламент, в соответствии с которым будут вести работу госкомиссии по делимитации границы АР и РА.

Документ был утвержден соответствующим указом главы государства.

Регламент был подписан представителями Азербайджана и Армении 30 августа. Полное название документа – "Положение о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации и безопасности государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой".

Ранее сегодня регламент со стороны Еревана утвердил президент Армении Ваагн Хачатурян.

Напомним, Нацсобрание Еревана ратифицировало регламент в среду. При этом обе оппозиционные фракции отказались участвовать как в обсуждении, так и в голосовании по документу.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и армянский премьер Никол Пашинян провели две встречи. Обе прошли на полях саммита БРИКС в Казани. Сначала главы государств пообщались неформально, за общим столом заседаний, где они, согласно протоколу, сидели друг рядом с другом. Немного погодя состоялась отдельная встреча Алиева и Пашиняна с участием делегаций. Она длилась около 1,5 часов.

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