Вестник Кавказа

Индия нарастила импорт российских нефтепродуктов

Индия нарастила импорт российских нефтепродуктов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспорт нефтепродуктов из России в Индию достиг почти $130 млн в августе. Россия вернула себе первое место в индийском импорте нефтепродуктов.

Россия увеличила экспорт своих нефтепродуктов в Индию в августе текущего года, общая сумма составила почти $130 млн – в 1,4 раза больше, чем в июле.

Как пишет РИА Новости, Россия вернула себе первое место в индийском импорте нефтепродуктов. В пятерку также входят Южная Корея, ОАЭ, Малайзия и Сингапур.

Поставки увеличились спустя два месяца их сокращения. Так, в июле сумма составила $95,4 млн, а в июне – до $240 млн после $342,2 млн в мае.

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