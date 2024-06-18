Газ становится новой нефтью Азербайджана

В Азербайджане активно растет добыча газа, вскоре производство газа может превзойти производство нефти в стране. Газовые доходы также могут оказаться выше нефтяных.

В Азербайджане быстрыми темпами растет газовая отрасль, газовый экспорт в перспективе может обойти нефтяной.

С начала 2024 года Азербайджан добыл 37,1 млрд куб м газа, за девять месяцев прошлого года добыча составила 36,1 млрд куб м, проинформировал глава Минэнерго страны Парвиз Шахбазов.

На экспорт в 2024 году пошло 18,4 млрд куб м газа, что также больше прошлогодних данных - 17,8 млрд куб м.

Добыча газа растет в Азербайджане: в 2023 году рост составит 3,8%, добыча достигла 48,5 млрд кубометров, в этом году она составит более 49 млрд кубометров.

При этом нефтедобыча снижается, за январь-сентябрь прошлого года добыча нефти и конденсата составила 22,7 млн т, за тот же период в 2024 году - 21,6 млн т. Снизился также нефтяной экспорт - с 19 млн т в 2023 году до 17,9 млн т в текущем.

По прогнозам, добыча нефти в Азербайджане в 2024 году останется на прошлогоднем уровне - около 30 млн т.