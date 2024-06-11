Баку нарастил долю на европейском газовом рынке

Азербайджан в 2023 году поставил в Европу 11 млрд кубометров природного газа. Доля страны в общем импорте газа в Европу возросла до 7%.

В 2023 году Евросоюз получил от Азербайджана 11 млрд кубометров природного газа, сказано в отчете Европейской комиссии за последний квартал прошлого года.

В общем импорте газа в Европу Азербайджан увеличил свою долю с 3 до 7%.

Импорт природного газа в Европу в 2023 году составил 290 млрд кубометров, а потребление – 330 млрд – на 13,4% и 7,3% меньше показателей 2022 года.