Вестник Кавказа

Баку нарастил долю на европейском газовом рынке

Баку нарастил долю на европейском газовом рынке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан в 2023 году поставил в Европу 11 млрд кубометров природного газа. Доля страны в общем импорте газа в Европу возросла до 7%.

В 2023 году Евросоюз получил от Азербайджана 11 млрд кубометров природного газа, сказано в отчете Европейской комиссии за последний квартал прошлого года.

В общем импорте газа в Европу Азербайджан увеличил свою долю с 3 до 7%.

Импорт природного газа в Европу в 2023 году составил 290 млрд кубометров, а потребление – 330 млрд – на 13,4% и 7,3% меньше показателей 2022 года.

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