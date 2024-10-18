Вестник Кавказа

Новый сквер появился в Хасавюрте

Новый сквер появился в Хасавюрте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Хасавюрте благоустроен новый сквер. Место оборудовано пешеходной зоной, дорожками, детской площадкой. Работы выполнены в рамках нацпроекта.

В новом сквере в дагестанском Хасавюрте завершены работы по его благоустройству, сообщает пресс-служба республиканского Минстроя.

Все работы выполнены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилище и городская среда".

Территорию оборудовали новой пешеходной зоной, широкими дорожками, детской площадкой с качелями, горками и песочницей, спортплощадками.

Помимо этого, тут установлены скамейки и урны для мусора. Сквер стал местом для игр и отдыха детей после школы.

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