Новый сквер появился в Хасавюрте

В Хасавюрте благоустроен новый сквер. Место оборудовано пешеходной зоной, дорожками, детской площадкой. Работы выполнены в рамках нацпроекта.
В новом сквере в дагестанском Хасавюрте завершены работы по его благоустройству, сообщает пресс-служба республиканского Минстроя.
Все работы выполнены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилище и городская среда".
Территорию оборудовали новой пешеходной зоной, широкими дорожками, детской площадкой с качелями, горками и песочницей, спортплощадками.
Помимо этого, тут установлены скамейки и урны для мусора. Сквер стал местом для игр и отдыха детей после школы.