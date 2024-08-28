Самолеты начнут летать из Минвод в Грузию

Авиаперевозчик Red Wings в ближайшее время приступит к выполнению прямых рейсов в города Грузии из Минвод. Запуск рейсов связан с популярностью Грузии у российских туристов.

Российская компания Red Wings расширяет маршрутную сеть - вскоре будут запущены рейсы из Минвод в города Грузии.

"Первый рейс в Тбилиси из Минеральных вод планируется 29 октября, а дополнит программу прямой рейс в Батуми со 2 ноября"

– пресс-служба перевозчика

В грузинскую столицу можно будет попасть по вторникам (утренний рейс) и воскресеньям (дневной рейс). В Батуми самолеты будут летать по субботам (утренний рейс), а также по четвергам (дневной рейс) с середины ноября.

На маршрут поставлен Superjet-100.

В компании отметили, что поездки в Грузии стали популярны у россиян после запуска авиасообщения между странами.