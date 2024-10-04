Вестник Кавказа

Представительство по туризму Азербайджана в России откроется в Москве

Представительство по туризму Азербайджана в России откроется в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве сегодня состоится открытие представительства по туризму Азербайджана в России. Цель – продвижение туристических продуктов Азербайджана.

Представительство по туризму Азербайджана в России откроется сегодня в Москве, пишет пресс-служба посольства АР.

Главная цель работы данного представительства будет заключаться в продвижении всех туристических продуктов Азербайджана в России.

В посольстве заявили, что представительство также будет развивать сотрудничество с туристическим бизнесом в России, взаимодействовать со СМИ и ведомствами.

В церемонии будут участвовать глава Госагентства по туризму АР Фуад Нагиев, сотрудники Минэкономразвития РФ, мэрии Москвы, посольства Азербайджана и представители СМИ.

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