Представительство по туризму Азербайджана в России откроется в Москве

В Москве сегодня состоится открытие представительства по туризму Азербайджана в России. Цель – продвижение туристических продуктов Азербайджана.

Представительство по туризму Азербайджана в России откроется сегодня в Москве, пишет пресс-служба посольства АР.

Главная цель работы данного представительства будет заключаться в продвижении всех туристических продуктов Азербайджана в России.

В посольстве заявили, что представительство также будет развивать сотрудничество с туристическим бизнесом в России, взаимодействовать со СМИ и ведомствами.

В церемонии будут участвовать глава Госагентства по туризму АР Фуад Нагиев, сотрудники Минэкономразвития РФ, мэрии Москвы, посольства Азербайджана и представители СМИ.