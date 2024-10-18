В Москве открылось туристическое представительство Азербайджана

В российской столице открылось туристическое представительство Азербайджана. Церемонию открытия посетил посол республики в РФ Рахман Мустафаев.

25 октября в Москве открылся представительский офис Бюро по туризму Азербайджана. Открытие посетил посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев, который заявил о росте туристической популярности республики у российских граждан.

«Азербайджан набирает популярность у россиян. Турпоток растет. Мы хотим, чтобы Азербайджан вошел в пятерку самых популярных у россиян стран. Стал такими же востребованным, как Таиланд»

- Рахман Мустафаев

Отметим, что за первые девять месяцев этого года Азербайджан посетили более полумиллиона российских туристов, что почти на 20% превысило прошлогодние показатели, сообщает АТОР.