Вестник Кавказа

В Москве открылось туристическое представительство Азербайджана

В Москве открылось туристическое представительство Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В российской столице открылось туристическое представительство Азербайджана. Церемонию открытия посетил посол республики в РФ Рахман Мустафаев.

25 октября в Москве открылся представительский офис Бюро по туризму Азербайджана. Открытие посетил посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев, который заявил о росте туристической популярности республики у российских граждан. 

«Азербайджан набирает популярность у россиян. Турпоток растет. Мы хотим, чтобы Азербайджан вошел в пятерку самых популярных у россиян стран. Стал такими же востребованным, как Таиланд» 

 - Рахман Мустафаев

Отметим, что за первые девять месяцев этого года Азербайджан посетили более полумиллиона российских туристов, что почти на 20% превысило прошлогодние показатели, сообщает АТОР. 

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