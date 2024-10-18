Вестник Кавказа

Виновника ДТП с четырьмя жертвами задержали в Грузии

Виновника ДТП с четырьмя жертвами задержали в Грузии
Уголовное дело по факту смертельной аварии расследуют в Грузии. Несколько часов назад стало известно о смерти четвертого пострадавшего.

В Грузии задержали мужчину, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом рассказали в МВД республики.

Авария случилась на трассе Кода-Цалка-Ниноцминда.

Согласно информации ведомства, 45-летний водитель автомобиля Ford сбил четырех человек, которые вышли из своих машин, припаркованных возле дороги. Установлено, что виновник аварии направлялся из Цалки в сторону села Кода.

В результате полученных травм трое человек скончались на месте. Еще один умер позднее в больницу.

По факту произошедшего завели уголовное дело.

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