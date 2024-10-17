Новых послов в трех странах назначили в Армении

В ближайшее время новые послы Армении в целом ряде стран приступят к исполнению своих обязанностей. В частности, новый посол республики начнет работу в Италии.

В Армении сменили послов в Италии, Египте и Болгарии. Об этом сказано на сайте президента республики.

Согласно указам главы государства Ваагна Хачатряна, посольство Армении в Италии возглавил Владимир Карапетян, в Египте – Армен Саркисян, а в Болгарии – Цовинар Амбарцумян.

Карапетян ранее занимал должность посла РА на Украине и в Молдавии, Саркисян – в Катаре, а Амбарцумян – в Италии, Сан-Марина и Мальте.