Вестник Кавказа

Фура с солнечными панелями попала в ДТП в Армении

Авария на трассе
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
На дороге между Ереваном и Мегри попал в аварию большегруз с солнечными панелями. Информация о пострадавших не поступала.

В Армении произошло дорожно-транспортное происшествия с участием грузовика с солнечными панелями. Об этом рассказали 24 октября в спасательной службе МВД республики.

Авария случилась на 146-м километре дороги, соединяющей Ереван и Мегри.

В результате ДТП грузовик перевернулся. Установлено, что в транспортном средстве было почти 30 тонн солнечных панелей. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Ведется расследование.

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