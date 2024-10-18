Фура с солнечными панелями попала в ДТП в Армении

На дороге между Ереваном и Мегри попал в аварию большегруз с солнечными панелями. Информация о пострадавших не поступала.

В Армении произошло дорожно-транспортное происшествия с участием грузовика с солнечными панелями. Об этом рассказали 24 октября в спасательной службе МВД республики.

Авария случилась на 146-м километре дороги, соединяющей Ереван и Мегри.

В результате ДТП грузовик перевернулся. Установлено, что в транспортном средстве было почти 30 тонн солнечных панелей. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Ведется расследование.