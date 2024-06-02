Вестник Кавказа

Массовое отравление угарным газом произошло в Армении

Массовое отравление угарным газом произошло в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП с угарным газом произошло на севере Армении, в Ширакской области. Пострадавшие от него, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы. Жертв нет.

Семья отравилась угарным газом сегодня ночью в Гюмри, об инциденте пишут армянские СМИ.

Спасательная служба Армении получила сигнал о ЧП спустя полчаса после полуночи по местному времени (23.30 четверга мск). К этому моменту пострадавшие были отвезены в больницы.

Оказалось, что пострадали четыре человека: женщина в возрасте 39 лет, две девочки-подростка 16 и 17 лет, а также десятилетний мальчик. Все они родственники, передает shamshyan.com.

Согласно предварительной версии, все они отравились угарным газом.

Симптомы отравления угарным газом

При отравлении угарным газом человек испытывает головную боль и слабость, начинается одышка, пострадавшего тошнит. Развивается стенокардия. Далее следует потеря сознания, возникают судороги, человек впадает в кому.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1325 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Что нужно знать о поезде Ереван-Тбилиси: расписание, билеты, цены

Что нужно знать о поезде Ереван-Тбилиси: расписание, билеты, цены

Поезд Ереван – Тбилиси скоро запустит ЮКЖД

Поезд Ереван – Тбилиси скоро запустит ЮКЖД

Сотрудники Дома ребенка издевались над детьми-инвалидами в Армении

Сотрудники Дома ребенка издевались над детьми-инвалидами в Армении

Почему в аэропорту Еревана выстроились огромные очереди?

Почему в аэропорту Еревана выстроились огромные очереди?

Смертельная авария с автобусом произошла в Армении

Смертельная авария с автобусом произошла в Армении

Неизвестный &quot;заминировал&quot; аэропорт Гюмри

Неизвестный "заминировал" аэропорт Гюмри

Стоит ли пить армянское пиво и какое оно на вкус?

Стоит ли пить армянское пиво и какое оно на вкус?

Как добраться из Еревана в Тбилиси на поезде летом 2024 года?

Как добраться из Еревана в Тбилиси на поезде летом 2024 года?

Россия планирует открыть новое генконсульство в Армении

Россия планирует открыть новое генконсульство в Армении

&quot;Рыбий хвост&quot; и другие заброшенные объекты армянского модернизма

"Рыбий хвост" и другие заброшенные объекты армянского модернизма

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы