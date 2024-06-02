Массовое отравление угарным газом произошло в Армении

Семья отравилась угарным газом сегодня ночью в Гюмри, об инциденте пишут армянские СМИ.
Спасательная служба Армении получила сигнал о ЧП спустя полчаса после полуночи по местному времени (23.30 четверга мск). К этому моменту пострадавшие были отвезены в больницы.
Оказалось, что пострадали четыре человека: женщина в возрасте 39 лет, две девочки-подростка 16 и 17 лет, а также десятилетний мальчик. Все они родственники, передает shamshyan.com.
Согласно предварительной версии, все они отравились угарным газом.
Симптомы отравления угарным газом
При отравлении угарным газом человек испытывает головную боль и слабость, начинается одышка, пострадавшего тошнит. Развивается стенокардия. Далее следует потеря сознания, возникают судороги, человек впадает в кому.