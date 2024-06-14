Иран попросил статус наблюдателя при ЕАЭС

Евразиская экономическая комиссия получила запрос Ирана на получение статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе – он был рассмотрен в одобрен представителями стран-участниц в режиме видеоконференции.

Власти Исламской республики Иран (ИРИ) направили запрос на получение статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Запрос Исламской Республики Иран о получении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе рассмотрен в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии"

- ЕЭК

В объединении в режиме видеоконференции прошли консультации по этому вопросу – их проводил министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев. В ходе дебатов их участники отметили поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества государств-членов ЕАЭС и ИРИ и приветствовали проведение Высшего Евразийского экономического совета, который и примет окончательное решение.

Совет, в который входят главы государств или правительств стран-членов ЕАЭС, собирается не реже одного раза в год, решения в нем принимаются консенсусом, добавили в пресс-службе ЕЭК.

Напомним, в июне Кабмин Ирана одобрил соглашение об организации зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и ИРИ, ратифицированное российской стороной, а также другими членами ЕАЭС. Само соглашение было подписано еще в конце прошлого года и заменит временное соглашение, действующее с 2018 года. Новый документ затрагивает те товары, которые производятся на территории стран – участниц ЕАЭС, от электроаппаратуры до кондитерских изделий.