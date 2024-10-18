Итоги встречи Алиева и Пашиняна в Казани озвучили в Баку

Пресс-служба президента Азербайджана распространила сообщение по итогам встречи Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась сегодня в Казани.

Баку рассказал о результатах переговоров президента Азербайджана и армянского премьера, которые прошли сегодня в Казани.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились на полях саммита БРИКС, который проходит в эти дни в Казани.

Как заявили в пресс-службе президента Азербайджана, по итогам встречи главам МИД обеих стран (Джейхуну Байрамову и Арарату Мирзояну) были даны инструкции, согласно которым дипломаты продолжат азербайджано-армянские переговоры по Соглашению о мире и установлении межгосударственных отношений. Цель при этом заключается в его финализации и подписании в максимально сжатые сроки.