Вестник Кавказа

Итоги встречи Алиева и Пашиняна в Казани озвучили в Баку

Итоги встречи Алиева и Пашиняна в Казани озвучили в Баку
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Пресс-служба президента Азербайджана распространила сообщение по итогам встречи Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась сегодня в Казани.

Баку рассказал о результатах переговоров президента Азербайджана и армянского премьера, которые прошли сегодня в Казани.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились на полях саммита БРИКС, который проходит в эти дни в Казани.

Как заявили в пресс-службе президента Азербайджана, по итогам встречи главам МИД обеих стран (Джейхуну Байрамову и Арарату Мирзояну) были даны инструкции, согласно которым дипломаты продолжат азербайджано-армянские переговоры по Соглашению о мире и установлении межгосударственных отношений. Цель при этом заключается в его финализации и подписании в максимально сжатые сроки.

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