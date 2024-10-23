Вестник Кавказа

Турция продолжает привлекать российских туристов

Турция продолжает привлекать российских туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы из России снова стали первыми по посещению Турции. В этом они опередили Германию и Великобританию.

С начала 2024 года по октябрь Турцию посетили 5,5 млн российских туристов. Это оказалось больше, чем путешественников из других стран, рассказал глава Минтуризма республики Мехмет Нури Эрсой.

«По странам на первом месте находится Россия с 5,5 млн человек, посетивших Турцию. На втором месте - Германия, из которой прибыли 5,2 млн человек, на третьем - Великобритания с 3,7 млн. Рассчитываем, что в четвертом квартале Германия и Великобритания приблизятся к России»

- Мехмет Нури Эрсой

Он подчеркнул, что страна поменяла цели и теперь планирует принять более 60 млн иностранных туристов к концу декабря. Это связано с увеличением показателей по турпотоку: рост в сравнении с 2023 годом составил 61%.

Туризм привлек в бюджет страны почти $50 млрд по подсчетам на конец сентября, добавил министр.

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