Вестник Кавказа

Штаты ввели новые антироссийские ограничения

Штаты ввели новые антироссийские ограничения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США расширили список санкции против России. Сюда попали граждане и компании из России, Китая, Турции и других стран. Энтони Блинкен заявил, что под ограничения попали почти 400 физ- и юрлиц.

Американский Минфин включил в санкционный список против России новые физические и юридические лица. Документ о расширении ограничений был обнародован сегодня.

Как пишет РИА Новости, под санкциями оказались граждане и компании не только из России, но и из Китая, Турции и ряда других государств. Ограничения также коснулись двух компаний "Росатома" – "Цифровые решения" и "Микроэлектроника".

Кроме того, санкции введены в отношении сетей компаний, которые занимались обходом ограничений через третьи страны, и против российских импортеров и производителей, обеспечивающих поставки в РФ.

Как заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, в новый расширенный список попали почти 400 физических и юридических лиц.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
530 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Умер легендарный кардиохирург Ренат Акчурин

Умер легендарный кардиохирург Ренат Акчурин

Посол России в США вернулся на родину

Посол России в США вернулся на родину

Ватоадмин о загадке биржи Ирана, инфляции в Турции, перспективах России и Азербайджана, Китае и США

Ватоадмин о загадке биржи Ирана, инфляции в Турции, перспективах России и Азербайджана, Китае и США

День памяти Евгения Бажанова

День памяти Евгения Бажанова

Россия и Иран ликвидируют доллар во взаиморасчетах

Россия и Иран ликвидируют доллар во взаиморасчетах

Турецкое лобби Трампа, шантаж Пашиняна, личные интересы Нетаньяху - Малек Дудаков

Турецкое лобби Трампа, шантаж Пашиняна, личные интересы Нетаньяху - Малек Дудаков

Трамп или Харрис: кто остановит конфликты и кто выгоден Южному Кавказу?

Трамп или Харрис: кто остановит конфликты и кто выгоден Южному Кавказу?

Трамп: США важно общаться с Россией

Трамп: США важно общаться с Россией

Александр Перенджиев: Запад хочет сделать Армению врагом всего региона

Александр Перенджиев: Запад хочет сделать Армению врагом всего региона

МИД: США пытаются разорвать отношения России и Армении

МИД: США пытаются разорвать отношения России и Армении

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы