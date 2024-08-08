Штаты ввели новые антироссийские ограничения

США расширили список санкции против России. Сюда попали граждане и компании из России, Китая, Турции и других стран. Энтони Блинкен заявил, что под ограничения попали почти 400 физ- и юрлиц.

Американский Минфин включил в санкционный список против России новые физические и юридические лица. Документ о расширении ограничений был обнародован сегодня.

Как пишет РИА Новости, под санкциями оказались граждане и компании не только из России, но и из Китая, Турции и ряда других государств. Ограничения также коснулись двух компаний "Росатома" – "Цифровые решения" и "Микроэлектроника".

Кроме того, санкции введены в отношении сетей компаний, которые занимались обходом ограничений через третьи страны, и против российских импортеров и производителей, обеспечивающих поставки в РФ.

Как заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, в новый расширенный список попали почти 400 физических и юридических лиц.