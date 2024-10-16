Власти Грузии отвергли обвинения в фальсификации выборов

Парламентские выборы в Грузии были прозрачными, конкурентными и демократическими, подчеркнул премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
«Выборы были полностью справедливыми, свободными, конкурентными, чистыми. Нет никаких проблем относительно открытости. Все все могут перепроверить»
- Ираклий Кобахидзе
Ранее Хельсинская комиссия опубликовала заявление, где указала на недемократичный характер прошедшего в Грузии голосования. В нем также была высказана поддержка словам президента страны Саломе Зурабишвили о фальсификации выборов в парламент.
Положительную оценку устройству выборов дали и авторитетные международные организации БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, однако они также отметили ряд нарушений - дисбаланс в финансировании партий, давление на избирателей и бюджетников. Решением этого вопроса сейчас занимается ЦИК совместно с Генпрокуратурой страны.