Власти Грузии отвергли обвинения в фальсификации выборов

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением, где отметил характер прошедших в стране парламентских выборов. Он назвал их прозрачными и демократичными.

Парламентские выборы в Грузии были прозрачными, конкурентными и демократическими, подчеркнул премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Выборы были полностью справедливыми, свободными, конкурентными, чистыми. Нет никаких проблем относительно открытости. Все все могут перепроверить»

- Ираклий Кобахидзе

Ранее Хельсинская комиссия опубликовала заявление, где указала на недемократичный характер прошедшего в Грузии голосования. В нем также была высказана поддержка словам президента страны Саломе Зурабишвили о фальсификации выборов в парламент.

Положительную оценку устройству выборов дали и авторитетные международные организации БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, однако они также отметили ряд нарушений - дисбаланс в финансировании партий, давление на избирателей и бюджетников. Решением этого вопроса сейчас занимается ЦИК совместно с Генпрокуратурой страны.