Вестник Кавказа

Посол ЕС заявил о серьезных нарушениях на выборах в Грузии

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Евросоюзе раскритиковал Грузию за нарушения, выявленные на выборах в парламент. По словам посла ЕС в республике, эти нарушения затрудняют для нее путь в ЕС.

На состоявшихся в минувшие выходные выборах в Грузии были зафиксированы серьезные нарушения, которых не может быть у страны, претендующей на членство в Евросоюзе. Такое заявление сделал посол ЕС в республике.

"Парламентские выборы в Грузии были отмечены серьезными нарушениями. Нарушениями, которые несовместимы со стандартами, ожидаемыми от страны - кандидата на членство в Евросоюзе"

– Павел Герчинский

Он уточнил, что эти нарушения, зафиксированные международными наблюдателями, необходимо быстро и прозрачно расследовать.

Кроме того, посол акцентировал внимание на том, что проведение выборов на высоком уровне – один из девяти шагов, обозначенных Еврокомиссией, выполнение которых необходимо Грузии для старта переговоров о присоединении к ЕС.

Напомним, в субботу в республике прошли выборы в парламент, победу на которых одержала "Грузинская мечта", набравшая около 54%. Все остальные партии, прошедшие в парламент, отказались признавать результаты выборов.

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