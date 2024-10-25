В финале чемпионата мира по вольной борьбе встретятся дагестанец и грузин

Финал чемпионата мира по вольной борьбе в Албании пройдет с участием борцов из России и Грузии. Ожидается напряженная схватка двух равных по силам спортсменов.

Представитель России Магомед Магомаев встретится в финальном поединке с борцом из Грузии Автандилом Кенчадзе. Поединок пройдет в весовой категории до 79 кг.

Дагестанец Магомаев на этом турнире дебютировал в составе национальной команды. Для молодого спортсмена финал мирового первенства является большим достижением. Многие эксперты отдавали титул олимпийскому чемпиону Джордану Барроузу, но до финала американец не добрался.

Отметим, что счету дагестанского вольника победы над соперниками из Монголии, Азербайджана, Пуэрто-Рико и Словакии.