Вестник Кавказа

Самый быстрый дагестанец принял участие в турнире в Абхазии

Самый быстрый дагестанец принял участие в турнире в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Магомед Алигаджиев участвовал в забеге "Сухум-Марафон" в Абхазии. Он пришел к финишу вторым. Магомед является самым быстрым дагестанцем.

Бегун из Дагестана Магомед Алигаджиев стал участником международного забега "Сухум-Марафон", который прошел в Абхазии, пишет пресс-служба Минспорта РФ.

В соревнованиях также участвовали 700 спортсменов. Магомед бежал по пятикилометровой дистанции и пришел к финишу вторым за 15 минут 52 секунды.

Победа досталась представителю Казани Олегу Сидорову, который опередил уроженца Дагестана всего на две секунды.

Стоит отметить, что Алигаджиев является самым быстрым дагестанцем. Он неоднократно участвовал в различных городских и горных забегах.

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