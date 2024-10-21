Вестник Кавказа

Хозяин лишился тигрицы после проверки на Кубани

Зоопарк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тигрица жила в хозпостройке своего хозяина с 2021 года в Краснодарском крае. После жалоб соседей к ним пришла проверка и забрала питомца у мужчины. Оказалось, что тот не имел необходимых документов.

Житель Краснодарского края лишился экзотического питомца после жалоб соседей, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Мужчина завел себе тигрицу в 2021 году. Она жила рядом с домом в хозпостройке и сильно беспокоила жителей соседних домов.

«В Службу поступило обращение от жителей Краснодарского края с жалобой на содержание на одном из жилых участков тигра (...) Выяснилось, что местный житель купил тигрицу в 2021 году, всё это время содержал её в качестве домашнего питомца в хозяйственной постройке»

- Светлана Радионова

У мужчины не оказалось документов на животное, которые могли бы подтвердить законность его приобретения. В связи с этим сотрудники ведомства решили забрать тигрицу.

Родионова передала, что мужчина оказывал сопротивление прибывшим на место сотрудникам полиции и бил питомца. За это на него возложат ответственность правоохранительные органы.

Первое время тигрица будет находится в специальной организации, а после ей найдут новый постоянный дом.

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