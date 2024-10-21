Хозяин лишился тигрицы после проверки на Кубани

Житель Краснодарского края лишился экзотического питомца после жалоб соседей, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Мужчина завел себе тигрицу в 2021 году. Она жила рядом с домом в хозпостройке и сильно беспокоила жителей соседних домов.
«В Службу поступило обращение от жителей Краснодарского края с жалобой на содержание на одном из жилых участков тигра (...) Выяснилось, что местный житель купил тигрицу в 2021 году, всё это время содержал её в качестве домашнего питомца в хозяйственной постройке»
- Светлана Радионова
У мужчины не оказалось документов на животное, которые могли бы подтвердить законность его приобретения. В связи с этим сотрудники ведомства решили забрать тигрицу.
Родионова передала, что мужчина оказывал сопротивление прибывшим на место сотрудникам полиции и бил питомца. За это на него возложат ответственность правоохранительные органы.
Первое время тигрица будет находится в специальной организации, а после ей найдут новый постоянный дом.