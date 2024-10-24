Байрамов отметил серьезный прогресс в переговорах Баку и Еревана

Глава МИД Азербайджана поговорил по телефону с госминистром Великобритании. Он рассказал о прогрессе в переговорах Баку и Еревана. Также стороны обсудили COP29.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов провел телефонную беседу с госминистром Великобритании по вопросам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.

Как пишет пресс-служба МИД Азербайджана, министр рассказал о работе по согласованию проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в процессе переговоров Баку и Еревана по мирному соглашению наблюдается серьезный прогресс.

Помимо этого, стороны обсудили различные направления сотрудничества между двумя странами в энергетической области, а также предстоящую Конференцию COP29.