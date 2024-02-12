Северная Корея испытала новую межконтинентальную ракету

КНДР сегодня ночью провела испытания неопознанной баллистической ракеты, которая может быть межконтинентальной - Япония уже заявила протест Северной Корее, отметив, что ее запуск способствует эскалации напряженности в мире.

Северная Корея минувшей ночью произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап, ссылаясь на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Ракета поднялась в воздух в 7:11 (1:11 мск), вероятно, по навесной траектории, и упала в в районе острова Окусири на Хоккайдо в 8:37 (2:37 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии, ее полет длился 1 час 26 минут и стал самым продолжительным за все время пусков, передает РИА Новости.

Судя по длительности полета, возможно, был использован иной тип ракеты, предположил министр обороны Японии Гэн Накатани.

"Сейчас идет сбор информации. Но полет ракеты был самым продолжительным за все время, поэтому мы думаем, не была ли это иная, чем до сих пор, ракета"

- Гэн Накатани

Скорее всего, КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету, дальность полета которой составила 1 тыс км, она поднялась на высоту в 7 тыс км, предположил министр обороны Японии.

Япония уже заявила протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине, отметив, что ее запуск способствует эскалации напряженности в мире в целом, а действия Северной Кореи угрожают миру и безопасности страны, региона и мира и являются неприемлемыми.