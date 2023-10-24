Вестник Кавказа

Северная Корея испытала новые ракеты со сверхмощной боеголовкой

Северная Корея испытала новые ракеты со сверхмощной боеголовкой
© Фото: IRNA
Минувшей ночью КНДР испытала баллистическую и стратегическую крылатые ракеты малой дальности, особенностью которых стали сверхмощные боеголовки, способные нести заряд в 4,5 тонны взрывчатки.

Минувшей ночью главное управление ракетостроения КНДР провело успешные испытания тактической баллистической ракеты нового типа "Хвасонпхо-11да-4,5" и модернизированной стратегической крылатой ракеты, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Испытания прошли около 6:50 (00:50 мск) в провинции Пхенан-Намдо в северо-восточном направлении - ракеты преодолели около 400 км, за пусками наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, передает РИА Новости.

"Цель испытательного запуска заключалась в подтверждении точности попадания ракеты со сверхкрупной боеголовкой в цель на расстоянии до 320-километровой средней дальности и мощи взрыва сверхкрупной боеголовки"

- ЦТАК

Особенностью новых носителей стали сверхкрупные боеголовки с обычными зарядами весом 4,5 т.

Власти Южной Кореи уже резко осудили эти испытания, заявив, что они угрожают миру и безопасности в регионе.

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