Путин и Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне

Лидеры России и Северной Кореи встретились сегодня в Пхеньяне. Ким Чен Ын заверил российскую сторону в безоговорочной поддержке. Путин сообщил о новом двустороннем фундаментальном документе. На повестке встречи активизация сотрудничества, расширение взаимоотношений в разных сферах и обмен мнениями по вопросам международной проблематики.

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Пхеньян по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Лидеры России и Северной Кореи встретились для обсуждения сотрудничества и развития отношений двух стран.

"Взаимодействие между нашими странами основано на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга"

– Путин

Президент РФ поблагодарил за прием и отметил, что две страны связывает многолетняя, "прочная дружба и тесное добрососедство". Он выразил надежду на то, что новая встреча состоится в российской столице.

"В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу"

– Путин

Лидер КНДР приветствуя российского гостя отметил высочайший уровень отношений между Москвой и Пхеньяном сегодня.

"Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века"

– Ким Чен Ын

Визит Владимира Путина в КНДР подтверждает качество российско-корейских отношений, добавил он. Встреча в Пхеньяне имеет большое стратегическое значение, это исторический момент в истории российско-корейских отношений, заявил Ким Чен Ын.

"Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегической общение с Россией, с российским руководством"

– Ким Чен Ын

Переговоры двух лидеров состоялись сначала в составе делегаций. В северокорейскую столицу вместе с Владимиром Путиным прибыли глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, глава Минобороны Андрей Белоусов и его заместитель Алексей Криворучко, глава Минтранса Роман Старовойт, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минприроды Александр Козлов, а также глава РЖД Олег Белозеров, глава Роскосмоса Юрий Борисов, чрезвычайный полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Встреча в расширенном составе продлилась около полутора часов. Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын провели встречу с глазу на глаз за закрытыми дверями.