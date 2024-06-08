Лидер Северной Кореи встретил президента РФ Владимира Путин в аэропорту. Переговоры стороны проведут в среду, 19 июля.

Президент РФ начал визит в Северную Корею. В аэропорту его встретил лидер страны и обнял.

Отмети, что это дружественный визит, программа которого начнется днем в среду. После Северной Кореи Путин поедет во Вьетнам.

Визит прокомментировал помощник главы российского государства.

"Демонстрирует то, что Россия выступает за равноправный диалог и открыта к сотрудничеству со всеми странами мира, тем более с ближайшими соседями, невзирая на все попытки коллективного Запада оказать <...> [на РФ] то или иное давление"

– Юрий Ушаков.

Коллективный Запад в лице главы НАТО незамедлительно отреагировал. По словам Столтенберга, Альянс в ответ на шаг Путина будет укреплять партнерство с Японией и Южной Кореей.

Напомним, что предыдущая встреча лидеров проходила в прошлом, 2023 году, а впервые в КНДР Путин побывал в самом начале своего президентства в 2000-м году.