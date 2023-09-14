Война воздушных шаров: что происходит между двумя Кореями 

Северная Корея отправила южному соседу воздушные шары, наполненные мусором и навозом. Оказалось, что это лишь ответ Пхеньяна на подобную акцию, проведенную со стороны Южной Кореи чуть ранее. Что за война воздушных шаров происходит между двумя Кореями, с чего она началась и чем чревата - рассказываем в этом материале.

Почему две Кореи враждуют?

Чтобы понять, как на Корейском полуострове зародилась ”традиция” отправлять друг другу воздушные шары, нужно обратиться к истории разделения Кореи. После Второй мировой войны Корейский полуостров, который был оккупирован Японией с 1910 по 1945 год, был разделен по 38 параллели на советскую и американскую зоны влияния. Так появилась Северная Корея и Южная Корея, правительства которых были до того агрессивно настроены друг против друга, что их противостояние вылилось в Корейскую войну, продолжавшуюся с 1950 по 1953 год. После гибели миллионов людей стороны подписали перемирие, однако мир между соседями так и не наступил, и конфликт перешел в холодную фазу, предусматривающую, в том числе пропагандистскую войну.

Воздушные шары как средство пропаганды

Как ни странно, но первой отправлять воздушные шары соседу начала Южная Корея еще во время войны, в 1951 году. Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман с 1951 по 1956 год отправил на территорию Северной Кореи 60 тысяч воздушных шаров, замаскированных под метеозонды, с огромным количеством листовок, в которых высмеивались коммунистические традиции, выдавались имена сотрудников секретной полиции и содержались откровенные призывы к гражданам Северной Кореи устроить переворот.

Когда именно Северная Корея начала в ответ посылать воздушные шары с мусором и навозом в сторону Южной Кореи точно не известно: в СМИ первые упоминания о подобной практике относятся к 1972 году. С тех пор война воздушных шаров продолжается, несмотря на относительно длительные периоды затишья.

© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

Зачем Южной Корее воздушные шары

Южная Корея, которая так и не примирилась с идеей, что рядом с ней коммунистический сосед, избрала воздушные шары в качестве средства методичного переубеждения Северной Кореи в надежде, что подобным образом ей удастся изменить сознание жителей страны. Что только не отправляют южные корейцы северным в воздушных шарах:

пропагандистские листовки

новости

одежду

запрещенные материалы

музыку и фильмы

религиозные материалы

лекарства

деньги

еду

радиоприемники.

В основном отправку воздушных шаров в сторону Северной Кореи организуют неправительственные организации. Среди их членов нередко встречаются перебежчики из Северной Кореи, которым однажды удалось покинуть родину в поисках лучшей жизни. Свое стремление отправлять ”посылки” в соседнюю страну они объясняют необходимостью просвещения и помощи братскому народу.

В ответ северокорейцы неизменно отправляют шары с мусором и навозом, вызывая панику среди южнокорейских властей, которые не знают, что может обнаружиться в содержимом достаточно воинственно настроенного соседа.

Запрет на воздушные шары

В 2020 году, на фоне потепления отношений между двумя Кореями, начавшегося двумя годами ранее, правительство Южной Кореи запретило отправку пропагандистских материалов в Северную Корею, которые помимо шаров, также доставлялись в бутылках по рекам. Помимо этого, была запрещена пропаганда по громкоговорителям в Демилитаризованной зоне.

Запрет предусматривал наказание в виде лишения свободы на три года, а также штрафа в размере почти $ 28 тыс. Решение вызвало недовольство среди, в первую очередь, северокорейских перебежчиков, которые усмотрели в нем попытку ограничить их гражданские права и свободы.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Новый виток

Несмотря на закон, в 2022 году южнокорейские активисты вновь начали компанию по заброске пропагандистских материалов северному соседу. 20 воздушных шаров были начинены листовками, в которых критиковалась ядерная и ракетная программа Северной Кореи. Единственный активист, привлеченный к ответственности в связи с распространением пропаганды, обратился в Конституционный суд, который в 2023 году постановил, что закон против пропаганды является нарушением свободы слова. С тех пор закон не работает, а война воздушных шаров возобновилась с новой силой.

Психологическое противостояние в стиле холодной войны

В 2021 году Северная Корея приняла решение не запускать шары с мусором и навозом в сторону южного соседа, в надежде, что власти страны с годами осознали, как сложно их собирать. Однако пообещали, что запуски возобновятся, если листовки вновь окажутся на ее территории. В середине 2023 года Северная Корея вновь отправила шары с мусором в ответ на пропагандистскую ”посылку” от Южной Кореи.

До сих пор акции по отправке воздушных шаров носили, скорее разовый характер и были в духе ”ты мне, я тебе”. Однако на этот раз противостояние затянулось и продолжается с апреля: Южная Корея забрасывает Северную листовками, K-Pop музыкой, флешками с фильмами, а Северная Южную - тоннами мусора и навоза. Надо отметить, что подобного рода пропагандистские кампании в стиле холодной войны стоят немалых денег.

Чем чревата война воздушных шаров?

Южная Корея призывает своих активистов прекратить отправлять в Северную Корею воздушные шары, и на это есть резонная причина. Всякий раз Пхеньян отвечает Сеулу, и пока что только мусором и навозом. Однако даже такая ”начинка” провоцирует экстренные ситуации: южнокорейская полиция оцепляет район, куда приземляется шар, и проводит его тщательную проверку. Власти Южной Кореи понимают, что в любой момент терпение Северной Кореи может лопнуть, как воздушный шар, и в сторону Сеула полетит нечто куда более серьезное.