Северная Корея: как появилась, чем живет и почему ее боятся?

Северная Корея - одна из наиболее закрытых стран, живущая по своим правилам и не допускающая вмешательства во внутренние дела, обладает мощным военным потенциалом и не упускает возможности продемонстрировать его миру. Как появилась Северная Корея, кто такой Ким Чен Ын и как устроена экономика страны - рассказываем в этом материале.

38 параллель

До 1945 года Корея была частью Японии, аннексировавшей Корейскую империю в 1910 году. По итогам Второй мировой войны, с Кореей произошло то же самое, что и с Германией: она была разделена на сферы влияния - советскую и американскую вдоль 38 параллели. СССР и США договорились временно разделить контроль над территорией, пока не будет сформировано независимое и объединенное корейское правительство. Тем не менее из-за усиления разногласий между Вашингтоном и Москвой идея создания одного государства утратила свою актуальность.

В 1948 году Сеул объявил о создании Республики Корея. Первым президентом Южной Кореи стал Ли Сын Ман - жесткий националист и антикоммунист, которого поддержали США. В ответ, на севере, в промышленном центре - Пхеньяне - была создана Корейская Народно-Демократическая Республика, которую возглавил Ким Ир Сен, лидер отряда, в свое время боровшегося против колониальной Японии. Ким Ир Сена поддержал, соответственно, Советский Союз.

Северная Корея на карте мира

Официально с 1948 года КНДР занимает север Корейского полуострова, расположенного между Желтым и Японским морем.

Столица Северной Кореи - город Пхеньян, индустриальный и транспортный центр на западном побережье.

Граница между двумя Кореями представляет собой демилитаризованную зону: ее ширина 4 километра, а длина - чуть более 240 километров. Благодаря тому, что активная деятельность в ДМЗ не ведется, в ней наблюдается активное восстановление дикой природы.

Северные соседи КНДР - Китай и Россия. Длина российско-корейской границы чуть менее 40 километров: она проходит по реке Туманная и Японскому морю. Протяженность китайско-северокорейской границы составляет более 1350 километров.

По официальным данным в Северной Корее, занимающей 55% территории Корейского полуострова, 28 городов, 9 провинций и Особая экономическая зона. Самый большой город с населением более 3 млн человек - Пхеньян.

Корейская война

Вскоре после образования двух Корей отношения между лидерами, заявившими права на весь полуостров, обострилась, вылившись в конфликт. Китай и СССР помогли северо-корейским силам осуществить вторжение в Южную Корею в 1950 году. В помощь Сеулу США отправили своих военнослужащих. Через три года кровопролитных столкновений, в результате которых пострадали более двух с половиной миллионов человек, стороны подписали перемирие, а на границе между государствами появилась ДМЗ. Мирный договор между странами не подписан до сих пор.

Что такое чучхе

После завершения Корейской войны развитие Северной Кореи определялось идеологией чучхе, разработанной Ким Ир Сеном. Чучхе - национал-коммунизм с акцентом на самодостаточность. Ким Ир Сен руководил КНДР на протяжении почти 50 лет, и во многом именно его политика сформировала ореол секретности вокруг Северной Кореи. При Ким Ир Сене экономика страны перешла под полный контроль государства, а сельскохозяйственные земли были коллективизированы. Пхеньян постепенно превратился в социалистическую столицу, а все СМИ в стране контролируются государством.

До 1980-х годов, благодаря финансированию добывающей промышленности, экономика КНДР была значительно более развитой, чем в Южной Корее.

Изоляция Северной Кореи

К 1980-м годам северокорейская экономика столкнулась со стагнацией ввиду недостаточных инноваций и диверсификации промышленности. Экономические проблемы страны не в последнюю очередь были спровоцированы также упадком и дальнейшим распадом СССР - основного источника финансовой помощи и главного торгового партнера. В 1991 году Пхеньян оказался в экономической, военной и политической изоляции, а единственным партнером страны остался Китай.

В 1994 году на смену Ким Ир Сену пришел его сын Ким Чен Ыр, популяризировавший политику ”сонгун" - ”армия на первом месте”. В рамках этой доктрины основной движущей политической и экономической силой нации становятся вооруженные силы КНДР, на развитие которых тратится значительная часть бюджета.

Почему все боятся Северную Корею

С середины 1990-х годов Северная Корея задумала стать ядерной державой, и начала разрабатывать собственную ядерную программу. В целом развитие ядерных технологий в Северной Корее началось еще в 1950х годах, а основным партнером в данной сфере, предоставлявшим оборудование и экспертизу, был СССР.

В 2006 году Северная Корея сообщила о первом успешном испытании ядерного оружия. В результате против страны были введены жесткие международные санкции.

На сегодняшний день Северная Корея провела шесть ядерных испытаний, последнее - в 2017 году. Ракетные запуски Пхеньян производит с целью продемонстрировать своим историческим врагам - Южной Корее, Японии и США - мощь и силу северокорейского народа.

Кто такой Ким Чен Ын?

Ким Чен Ын - это третий лидер Северной Кореи, сын Ким Чен Ыра и внук Ким Ир Сена, который пришел к власти после смерти отца в 2011 году. Себя Ким Чен Ын позиционирует как продолжателя дела своего легендарного деда.

В 2018 году Ким Чен Ын предпринял попытку сближения с Западом на фоне усилий, предпринятых бывшим президентом США, Дональдом Трампом. Несмотря на исторический Сингапурский саммит США-КНДР, усилия по разрешению разногласий ни к чему не привели, поскольку Вашингтон не смог предоставить Северной Кореи гарантии безопасности, а Пхеньян отказался от денуклеаризации.

В 2022 году Ким Чен Ын испытал рекордное количество ракет: более 90, в том числе и баллистических.

Правда и ложь о Северной Корее

Северная Корея настолько закрытая страна, что определить, какая информация о КНДР правда, а какая нет, чрезвычайно сложно. Пхеньян не сообщает о своих экономических показателях в международные организации и не афиширует свои партнерские отношения. Единственное, что можно точно сказать о Северной Корее, это то, что ей определенно удается существовать в условиях международных санкций, при этом не изменяя своим принципам в отношении международной политики.