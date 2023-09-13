Путин и Ким Чен Ын встречаются на космодроме Восточный

Опубликовано: 8:56, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент России и лидер Северной Кореи встретились на космодроме Восточный. В планах переговоры по широкому ряду вопросов, в том числе о сотрудничестве двух стран.

Сегодня лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын проводят встречу на космодроме Восточный.

Накануне российский президент находился во Владивостоке и участвовал в ВЭФ, утром он прибыл самолетом в Амурскую область. Северокорейский лидер добрался туда на поезде, после чего на лимузине отправился на космодром для встречи с российской стороной.

Приветствуя президента РФ, гость поблагодарил за приглашение и теплый прием, организованные несмотря на занятость.

"Очень рад вас видеть, тем более, что такие события были: 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установления дипотношений"

– Путин

Сегодня стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в космической отрасли, ситуацию в регионе и актуальные международные вопросы.

Запланированы переговоры с участием делегаций. Также вероятен диалог лидеров в формате тет-а-тет. По словам Путина, обсуждения будут проходить «не спеша».

Переговоры с участием делегаций уже стартовали. В них принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, глава Минтранса Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, а также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.