Путин и Ким Чен Ын встречаются на космодроме Восточный

Сегодня лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын проводят встречу на космодроме Восточный.
Накануне российский президент находился во Владивостоке и участвовал в ВЭФ, утром он прибыл самолетом в Амурскую область. Северокорейский лидер добрался туда на поезде, после чего на лимузине отправился на космодром для встречи с российской стороной.
Приветствуя президента РФ, гость поблагодарил за приглашение и теплый прием, организованные несмотря на занятость.
"Очень рад вас видеть, тем более, что такие события были: 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установления дипотношений"
– Путин
Сегодня стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в космической отрасли, ситуацию в регионе и актуальные международные вопросы.
Запланированы переговоры с участием делегаций. Также вероятен диалог лидеров в формате тет-а-тет. По словам Путина, обсуждения будут проходить «не спеша».
Переговоры с участием делегаций уже стартовали. В них принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, глава Минтранса Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, а также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.