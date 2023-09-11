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Ким Чен Ын направляется в Россию

Ким Чен Ын направляется в Россию
Лидер Северной Кореи посетит Россию в ближайшие дни. Визит состоится по приглашению президента России. Вероятно, лидеры встретятся во Владивостоке.

Вскоре в Россию, как сообщает Кремль, прибудет с визитом лидер КНДР Ким Чен Ын.

"По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом"

– пресс-служба Кремля

Запланированы встречи и переговоры двух лидеров. Весной 2019 года состоялся последний визит Ким Чен Ына в РФ. Тогда действующие главы государств впервые лично встретились, это произошло во Владивостоке.

В настоящее время Путин также находится во Владивостоке. По данным южнокорейского телеканала YTN, Ким Чен Ын отправился на личном поезде к северо-восточной границе КНДР.

Встреча лидеров РФ и КНДР, по данным СМИ, может состояться во вторник или среду.

Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин не планирует в рамках ВЭФ проводить встречу с Ким Чен Ыном.

Ким Чен Ын собирается приехать в Россию – СМИ

Ким Чен Ын собирается приехать в Россию – СМИ

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