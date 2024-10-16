В Грозном возведут гостиничный комплекс за 7 млрд рублей

В столице Чечни началось возведение гостиничного комплекса. Объект соединит под одной крыше место размещения гостей города и социальные службы.

В Грозном построят многофункциональный гостиничный комплекс. В создание объекта будет инвестировано более 7 млрд рублей, передали в администрации чеченской столицы.

Проект подразумевает строительство гостиницы с номерами разного уровня. Также в комплексе разместятся учреждения социальной сферы.

Как сообщили в руководстве столицы Чечни, проект должен стать импульсом для дальнейших инвестиций в городскую инфраструктуру, а также послужить возможностью трудоустройства для многих жителей города.

Сообщается, что гостиничный комплекс должен открыться в районе Грозного, который назван в честь Владимира Путина, передает ТАСС.