Вестник Кавказа

В Грозном создали 1,5 тыс рабочих мест с начала года

В Грозном создали 1,5 тыс рабочих мест с начала года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Чечни активно реализуются инвестиционные проекты. Строятся предприятия, открываются заведения сферы услуг, которые обеспечивают жителей рабочими местами.

С начала года в Грозном воплотили в жизнь более 85 проектов с привлечением инвестиций, создано 1,5 тыс рабочих мест.  Об этом рассказал мэр столицы Чечни Хас-Магомед Кадыров. 

Одним из самых значимых проектов стал завод по закалке стекла и стеклопакетов. Производство не только даст большое число рабочих мест, но и станет важным звеном строительной сферы республики. 

Также в главном городе Чечни открылись новые заведения общественного питания и пункт выдачи посылок маркетплейса Wildberries, который стал самым большим в России. 

Работа с инвестициями в городе активно продолжается. Отмечается, что новые предприятия дадут столице республики еще 6 тыс рабочих мест, передает ТАСС.

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