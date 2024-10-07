В Грозном создали 1,5 тыс рабочих мест с начала года

В столице Чечни активно реализуются инвестиционные проекты. Строятся предприятия, открываются заведения сферы услуг, которые обеспечивают жителей рабочими местами.

С начала года в Грозном воплотили в жизнь более 85 проектов с привлечением инвестиций, создано 1,5 тыс рабочих мест. Об этом рассказал мэр столицы Чечни Хас-Магомед Кадыров.

Одним из самых значимых проектов стал завод по закалке стекла и стеклопакетов. Производство не только даст большое число рабочих мест, но и станет важным звеном строительной сферы республики.

Также в главном городе Чечни открылись новые заведения общественного питания и пункт выдачи посылок маркетплейса Wildberries, который стал самым большим в России.

Работа с инвестициями в городе активно продолжается. Отмечается, что новые предприятия дадут столице республики еще 6 тыс рабочих мест, передает ТАСС.