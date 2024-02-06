Ингушетия оказалась в конце рейтинга зарплат в РФ

Ингушетия заняла последнюю строчку рейтинга зарплат среди регионов России. Другие республики СКФО также расположились ближе к концу списка.

Специалисты представили обновленный рейтинг зарплат по регионам России за 2024 год. Последнее место (85) в списке заняла Ингушетия.

Эксперты подсчитали процент жителей регионов, кто получает от 100 тыс рублей в месяц, а также тех, чей ежемесячный доход не превышает 30 тыс рублей.

В Ингушетии насчитали всего 2,4% работников, которые получают свыше 100 тыс рублей. А вот тех, кто получает менее 30 тыс рублей, оказалось более половины от общего числа жителей – почти 59%.

На строчку выше расположилась Чечня, а Дагестан занял 82 место. Другие республики СКФО также расположились ближе к концу рейтинга.

Относительное благополучие наблюдается в Ставропольском крае, который занял 68 место рейтинга РИА Новости. Здесь людей с доходом свыше 100 тыс рублей оказалось около 5%, а работников с зарплатой ниже 30 тысяч – около трети населения.

Еще лучше дела обстоят в Краснодарском крае, который занял 44 место. Здесь 8% населения могут похвастаться доходом свыше 100 тыс рублей, доля людей с зарплатой менее 30 тыс рублей – около 23%.