Вестник Кавказа

Ингушетия оказалась в конце рейтинга зарплат в РФ

Ингушетия оказалась в конце рейтинга зарплат в РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушетия заняла последнюю строчку рейтинга зарплат среди регионов России. Другие республики СКФО также расположились ближе к концу списка.

Специалисты представили обновленный рейтинг зарплат по регионам России за 2024 год. Последнее место (85) в списке заняла Ингушетия

Эксперты подсчитали процент жителей регионов, кто получает от 100 тыс рублей в месяц, а также тех, чей ежемесячный доход не превышает 30 тыс рублей. 

В Ингушетии насчитали всего 2,4% работников, которые получают свыше 100 тыс рублей. А вот тех, кто получает менее 30 тыс рублей, оказалось более половины от общего числа жителей – почти 59%. 

На строчку выше расположилась Чечня, а Дагестан занял 82 место. Другие республики СКФО также расположились ближе к концу рейтинга. 

Относительное благополучие наблюдается в Ставропольском крае, который занял 68 место рейтинга РИА Новости. Здесь людей с доходом свыше 100 тыс рублей оказалось около 5%, а работников с зарплатой ниже 30 тысяч – около трети населения. 

Еще лучше дела обстоят в Краснодарском крае, который занял 44 место. Здесь 8% населения могут похвастаться доходом свыше 100 тыс рублей, доля людей с зарплатой менее 30 тыс рублей – около 23%.

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