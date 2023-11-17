Самолеты будут летать из Швейцарии в Грузию

Авиаперевозчик из Швейцарии в следующем году будет совершать полеты в Грузию. Первые авиарейсы планируется выполнить в апреле.

Швейцарский авиаперевозчик "Эдельвейс" запустит программу полетов в Грузию в следующем году, пишет пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.

Первые рейсы из Цюриха в Тбилиси планируется совершить 12 апреля 2025 года. Отмечается, что частота полетов в Грузию составит два раза в неделю.

Стоит добавить, что "Эдельвейс" входит в Lufthansa Group. Компания вылетает со своей базы в Цюрихе и приземляется в 90 точек в Европе и на американском континенте.