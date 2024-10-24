Вестник Кавказа

Москва выступила за нормализацию отношений с Тбилиси

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Как заявили в российском МИД, Москва видит в Грузии потенциального партнера и рассчитывает на сближение. В МИД РФ также прокомментировали ситуацию с выборами в стране.

Москва настроена на нормализацию отношений с Грузией, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем на стабильное развитие этой закавказской республики, на дальнейшую нормализацию двусторонних отношений"

– Мария Захарова 

По словам официального спикера МИД, в Грузии решили свести к минимуму влияние извне через принятие закона об иноагентах. 

Захарова подчеркнула, что Грузия находилась под сильным давлением со стороны стран Запад, которые пытались повлиять на ход выборов. 

"Несмотря на колоссальное давление, грузинский народ сделал свой выбор. Избиратели высказались 26 октября в пользу стабильности, развития, традиционных для Грузии ценностей"

– официальный представитель МИД РФ

Также представитель внешнеполитического ведомства отметила, что прошедшие в Грузии выборы получили высокую оценку БДИПЧ ОБСЕ, который Захарова назвала "ангажированной структурой".

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