Вестник Кавказа

Вокруг Буйнакска создадут лесопарковый пояс

Вокруг Буйнакска создадут лесопарковый пояс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Буйнакск обзаведется "зеленым поясом". Вокруг города будет обустроены парки и зоны отдыха.

В парламенте Дагестана приняли решение обустроить лесопарковую зону вокруг Буйнакска. Об этом сообщила пресс-служба представительного органа. 

Постановление парламентариев позволяет создать вокруг города особую территорию, где будет ограничено хозяйствование. Здесь будет запрещено строить капитальные сооружения, а также сводить лес. 

Подобная инициатива вскоре может быть распространена на все города региона. 

Отметим, что закон о "зеленом поясе" начал действовать в стране семь лет назад. В рамках закона запрещается осуществлять вырубку лесов вокруг городов.

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