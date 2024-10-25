Вокруг Буйнакска создадут лесопарковый пояс

Буйнакск обзаведется "зеленым поясом". Вокруг города будет обустроены парки и зоны отдыха.

В парламенте Дагестана приняли решение обустроить лесопарковую зону вокруг Буйнакска. Об этом сообщила пресс-служба представительного органа.

Постановление парламентариев позволяет создать вокруг города особую территорию, где будет ограничено хозяйствование. Здесь будет запрещено строить капитальные сооружения, а также сводить лес.

Подобная инициатива вскоре может быть распространена на все города региона.

Отметим, что закон о "зеленом поясе" начал действовать в стране семь лет назад. В рамках закона запрещается осуществлять вырубку лесов вокруг городов.