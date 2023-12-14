Никто не хочет бороться с коррупцией в Армении

За три года существования Антикоррупционный комитет Армении так и не сумел набрать всех необходимых сотрудников, рассказал его председатель Сасун Хачатрян.
По его словам, проблема не решается даже сравнительно высоким уровнем зарплаты, которая составляет (до вычета налогов) порядка $1,8 тыс – а средняя зарплата в Армении более чем вдвое ниже.
Ситуацию, отметил Хачатрян, ухудшило понижение зарплат следователям, из-за которого они стали получать столько же, сколько их коллеги в Следкоме.
"Однако, в моем понимании, в нашем комитете работа более тяжелая и ответственная. Возможно, поэтому и заявок на вакансии к нам поступает меньше"
– Хачатрян
Более того, в 2024 году ряд лучших сотрудников уволились и теперь работают в прокуратуре, что не могло не повлиять на результаты работы комитета, уточнил Хачатрян.
Стоит отметить, что Антикоррупционный комитет занимается расследованиями должностных преступлений, которые совершают чиновники.