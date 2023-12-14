Вестник Кавказа

Никто не хочет бороться с коррупцией в Армении

Никто не хочет бороться с коррупцией в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Люди не стремятся работать в Антикоррупционном комитете Армении, пожаловался его руководитель Сасун Хачатрян. Более того, по его словам, ценные сотрудники покидают ведомство и уходят в другие.

За три года существования Антикоррупционный комитет Армении так и не сумел набрать всех необходимых сотрудников, рассказал его председатель Сасун Хачатрян.

По его словам, проблема не решается даже сравнительно высоким уровнем зарплаты, которая составляет (до вычета налогов) порядка $1,8 тыс – а средняя зарплата в Армении более чем вдвое ниже.

Ситуацию, отметил Хачатрян, ухудшило понижение зарплат следователям, из-за которого они стали получать столько же, сколько их коллеги в Следкоме.

"Однако, в моем понимании, в нашем комитете работа более тяжелая и ответственная. Возможно, поэтому и заявок на вакансии к нам поступает меньше"

– Хачатрян

Более того, в 2024 году ряд лучших сотрудников уволились и теперь работают в прокуратуре, что не могло не повлиять на результаты работы комитета, уточнил Хачатрян.

Стоит отметить, что Антикоррупционный комитет занимается расследованиями должностных преступлений, которые совершают чиновники.

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